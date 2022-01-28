Українського тренера з біатлону ізолювали на Олімпіаді

Інформація про зараження коронавірусом старшого тренера чоловічої збірної України з біатлону Юрая Санітри підтвердилася, повідомляє Украинский биатлон.

Після позитивного тесту, який 59-річний фахівець здав в аеропорту Пекіна після прильоту на Олімпійські ігри, його відвезли до олімпійського селища. Там у словака ще раз узяли аналіз, і повторний ПЛР-тест також виявився позитивним.

Вчора ввечері писали, що повторний тест Юрая – негативний, але це була лише чутка. Наставник наших біатлоністів перебуває на самоізоляції, пише сайт biathlon.com.ua. Спілкуватися з колегами та спортсменами він може лише за допомогою засобів зв'язку. Вийти із "ув'язнення" Санітра зможе після двох поспіль негативних тестів, проведених через 24 години.

Біатлонна делегація України налічує 23 особи, з них десять – спортсмени (по п'ять кожної статі). Окрім словака, решта 22 членів збірної коронавірус не підхопили. До складу команди входять ще чотири тренери: наставник жіночої команди словенець Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко та Ігор Ященко.

Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого.