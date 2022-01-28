Автор легендарного McLaren F1 представив свій новий суперкар

Знаменитий британський конструктор Гордон Мюррей, автор легендарного McLaren F1, представив своє нове дітище. За словами автора, це "найкращий у світі суперкар категорії GT", повідомляє Обозреватель.

Британська компанія Gordon Murray Automotive розширює асортимент своєї продукції. До флагмана модельної гами – суперкара Т.50 – додасться "молодший брат", який отримав позначення Т.33.

Новинка розділила платформу із моделлю T.50. Джерело: GMA

Новинка розділила платформу із моделлю T.50. Крім того, обидва суперкари використовують атмосферний 3,9-літровий V12, створений фахівцями компанії Cosworth. T.33 відрізняється іншими розподільними валами, а також новими впускною та випускною системами. Тому якщо T.50 має у своєму арсеналі 658 к.с. і здатний розкручуватися до 11500 об/хв, то новинка має скромніший потенціал – 615 к.с., а обороти обмежені на позначці 11100. При цьому вага купе – лише 1090 кг, що є рекордно малим показником у класі.

Позаду розташовується атмосферний 3,9-літровий V12, створений фахівцями компанії Cosworth. Джерело: GMA

Покупці зможуть вибирати між 6-ступіневою "механікою" або "автоматом" з підрульовими перемикачами, розроблені компанією Xtrac. Вся потужність двигуна відправляється до задніх коліс через диференціал обмеженого тертя. Подібно до гоночних болідів, силовий агрегат T.33 є елементом силової конструкції машини, а задня підвіска монтується безпосередньо до корпусу трансмісії.

Шасі є карбоновим монококом, до якого кріпляться карбонові зовнішні панелі кузова. Джерело: GMA

Шасі є карбоновим монококом, до якого кріпляться карбонові зовнішні панелі кузова.. Спереду та ззаду встановлена незалежна підвіска з подвійними важелями, а приборкати новинку допоможуть карбоно-керамічні гальмівні механізми Brembo. Спереду встановлені 19-, а ззаду – 20-дюймові легкосплавні диски. Щоб забезпечити повне відчуття від драйву на автомобілі, встановили гідропідсилювач керма.

Вага купе – всього 1090 кг, що є рекордно малим показником у класі. Джерело: GMA

У салоні T.33 ви не знайдете цифрових панелей та сенсорних кнопок, а головним приладом у цьому суперкарі є розташований нард рульовою колонкою тахометр діаметром 120 мм. Для поклажі передбачили багажник у передній частині кузова, а також два відділення у задніх крилах.

Головним приладом у цьому суперкарі є розташований над рульовою колонкою тахометр діаметром 120 мм. Джерело: GMA

T.33 збиратиметься на новому суперсучасному підприємстві GMA у британському Саррі, інвестиції у створення якого склали $68 млн. Поки що мануфактура ще перебуває на стадії будівництва. Вона включає офісні приміщення, виробничі цехи, відділ сервісу та навіть власний тестовий полігон.

Усього компанія має намір виготовити лімітовану серію зі 100 суперкарів Т.33, а перші покупці зможуть насолодитися драйвом на початку 2024 року. Вартість без податків та зборів – $1,85 млн.