Міноборони анонсувало 45 рейсів зі зброєю від США

У Міністерстві оборони анонсували передачу Сполученими Штатами Америки військової допомоги до 45 літако-рейсів. Наразі ж Україна вже отримала чотири такі літаки від американської сторони, пише Владислав Красінський, РБК-Україна.

"Розпочалось постачання додаткової матеріально-технічної допомоги від США (на суму 200 млн доларів) з орієнтовним обсягом до 45 літако-рейсів" , - розповіли виданню в Міноборони.

За даними джерела, зазначена допомога включає засоби оборонного характеру: боєприпаси, засоби контрбатарейної боротьби, протитанкові засоби, стрілецьке озброєння тощо.

"Урядами Балтійських держав (Естонії, Латвії, Литви) та Республіки Польща ухвалені рішення щодо надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році" , - зазначають у відомстві.

Там додають, що така ж можливість розглядається керівництвом інших європейських держав, а саме: Албанії, Королівства Нідерландів, Федеративної Республіки Німеччина та Чеської Республіки.

Наразі ж у Міноборони та ЗСУ триває опрацювання потреб та зазначених пропозицій держав-партнерів.