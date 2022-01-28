iPhone навчився розпізнавати обличчя у захисній масці

Apple ввела ряд нових функцій, одна з яких дозволяє користувачеві ідентифікувати себе за Face ID та розблокувати телефон у масці, повідомляє Сьогодні.

З пандемією користувачі iPhone зіткнулися з проблемою розпізнавання обличчя, тому що в магазині потрібно надягати маску, а для розблокування телефону її потрібно зняти.

Тепер ця проблема вирішена, у тому числі, якщо ви носите окуляри, але тільки для користувачів останніх моделей та останньої iOS 15.4.

Нова функція поки що додана тільки до бета-версії iOS 15.4, але, як ми вже писали, ранні версії iOS аж до 14 компанія оновлювати перестала.

Як це зробити

Функція розпізнаватиме унікальні риси навколо ока для аутентифікації, але обличчя потрібно буде відсканувати повторно. Для Face ID у масці не потрібен Apple Watch.

У програмі "Налаштування" з'явився новий перемикач "використовувати Face ID з маскою", який можна увімкнути або вимкнути, якщо ви передумаєте щодо маски.

Напевно, багатьом людям зі слабким зором хотілося і цього: в налаштуваннях з'явилася ще одна функція - "додати окуляри", щоб зробити Face ID більш точним, коли ви носите і окуляри, і маску.

Втім, Apple попереджає, що Face ID найбільш точний, коли він налаштований лише на розпізнавання всієї особи, крім того, він не спрацює при носінні сонцезахисних окулярів.

Що може Face ID

Ідентифікатор особи з маскою може допомогти провести платежі Apple Pay та використовуватися замість логіну та пароля у додатках, що підтримують функцію.

Тим не менш, для Face ID з функцією маски буде потрібна модель iPhone 12 або iPhone 13 - як виявилося, користувачі з iPhone 11 не можуть її скористатися.

Цілком можливо, компанія хоче, щоб її клієнти оновили собі не тільки iOS, а й телефони, якщо дуже хочуть ідентифікацію в масці та окулярах.

Термінал у телефоні та витрати

Apple перетворить iPhone на безконтактний платіжний термінал. Прийом грошей функціонуватиме на базі програми від стартапу Mobeewave, пише Bloomberg.

Apple придбала компанію Mobeewave у 2019 році. Перетворення телефону на термінал може стати серйозною шкодою ринку касових апаратів.

Крім того, з'явився новий віджет Apple Card, який показує ваші щотижневі витрати на iPhone.

Нові смайли в iOS 15.4

Восени 2021 року Unicode завершив роботу над стандартом Emoji 14.0, і в Emoji 14.0 додано 37 нових смайликів зі 112 варіантами.

Найвідомішими з нових емодзі включають салют, троля, тане обличчя, обличчя, що виглядає, бульбашки, корали, кусаючі губи, боби, і рятувальний круг.

З'явилися давно відомі користувачам соцмереж "сердечні руки", права рука, ліва рука, рука долонею вниз, рука долонею вгору, рука, що з'єднує вказівний та великий пальці тощо.

Додадуть також гніздо з яйцями, порожнє гніздо, рентген, милицю, гірку для ігрового майданчика, колесо, рятувальний круг, хамсу, дзеркальну кулю, банку та посвідчення особи.