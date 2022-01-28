Лукашенко заявив про готовність вступити у війну на боці Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ братиме участь у бойових діях у разі військової агресії проти Росії, повідомляє РИА Новости.

"Повсюдно критично підвищується рівень агресії. Викликаюча риторика стала нормою. Миротворчі ініціативи лягають під сукно. Великі ядерні держави намагаються побудувати нові домовленості, розуміючи, що третю світову планета навряд чи зможе пережити", - сказав він у своєму зверненні до народу та парламенту країни.

Він зазначив, що поки що знайти компроміс не вдається. За його словами, зараз по суті вирішується доля людства: або нові домовленості між ключовими країнами, або війна.

Білоруський лідер додав, що у разі нападу на Білорусь у країну увійдуть "сотні тисяч російських військ" .