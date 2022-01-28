Apple отримала рекордний квартальний виторг за всю історію компанії

У першому фінкварталі 2022 року Apple отримала рекордні $123,9 млрд виручки, повідомляє Новое время.

За підсумками першого фінкварталу 2022 року (закінчився 25 грудня 2021 року) Apple відзвітувала про рекордний виторг $123,9 млрд. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року квартальний виторг компанії зріс на 11%. Квартальний прибуток на одну акцію склав $2,10.

« Дуже сильна реакція клієнтів на наш нещодавній запуск нових продуктів та послуг призвела до двозначного зростання виручки та прибутку, а також допомогла встановити рекордно високий рівень встановленої бази активних пристроїв, – зазначив фінансовий директор Apple Лука Маестрі.

Продаж техніки приніс компанії $104,4 млрд. виручки, сервіси — $19,5 млрд. Серед пристроїв Apple найбільше заробила на продажі айфонів — $71,6 млрд. виручки. Виторг компанії від продажу комп'ютерів і ноутбуків Mac склав $10,8 млрд, планшетів iPad - $7,2 млрд, інших гаджетів - $14,7 млрд.

У географічному розрізі найбільше Apple заробила в США — виторг компанії за звітний період тут склав $51,4 млрд. У Європі виторг компанії склав $29,7 млрд, у Китаї — $25,7 млрд.

Нагадаємо, що за оцінкою аналітичного агентства Brand Directory, вартість бренду Apple становить рекордні $355,1 млрд. Бренд компанії другий рік поспіль залишається найдорожчим у світі.