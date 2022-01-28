Як зростатимуть зарплати у 2022 році: прогноз НБУ

Національний банк України (НБУ) покращив прогноз зростання номінальної заробітної плати на 2022 рік з 12,9% до 15,2%. Реальна зарплата (з урахування інфляції) зросте на 6,1%, свідчать дані "Інфляційного звіту" Національного банку України (січень 2022 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Диспропорції на ринку праці і значний попит на робочу силу за кордоном і надалі тиснутимуть на заробітні плати у бік підвищення, що і зумовило перегляд прогнозу" , - йдеться в документі.

Утім, з огляду на прискорене зростання заробітних плат у номінальному виразі їх розрив із закордонними альтернативами звужуватиметься, що зменшуватиме мотивацію до міграції. Також зацікавленість бізнесу в залученні робочої сили й збільшення оплати праці стимулюватимуть перекваліфікацію і таким чином - зменшення диспропорцій на ринку праці, зазначили в НБУ.

"Темпи зростання номінальних заробітних плат знизяться (з близько 15% у 2022 році до 9-10% у середньостроковому періоді). Реальна заробітна плата зростатиме близько 6% у 2022 році та 4% за рік у 2023-2024 роках, відповідаючи рівню зростання продуктивності в економіці на тлі перекваліфікації" , - йдеться у звіті.

За прогнозом НБУ, у 2022 році певний стримуючий ефект на зростання зарплат матимуть обмеження на збільшення зарплат працівників державних органів влади, хоча його значною мірою нівелюють анонсовані підвищення зарплат в освіті та охороні здоров’я.

Попри порівняно слабке відновлення економіки у 2021 році, заробітні плати в Україні зростали високими темпами як у номінальному, так і реальному вимірах (за оцінками НБУ - відповідно на 20% та 9,8%). Вагомим чинником цього були зарплати у бюджетному секторі, високі темпи зростання яких підтримувалися підвищенням МЗП (до 6000 грн із січня та до 6500 грн з грудня 2021 року), переглядом тарифних сіток в окремих секторах, зокрема освіті, доплатами медикам, які працюють у ковідних відділеннях, зазначається у звіті.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2022 році інфляція в Україні сповільниться до 7,7%. Водночас повернення інфляції до цільового діапазону НБУ 5% ± 1 в. п. очікується лише в середині 2023 року.