РФ не хоче воєн, але не дозволить ігнорувати свої інтереси – Лавров

Росія не зацікавлена у війні, але не дозволить нехтувати своїми інтересами безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у інтерв'ю радіостанціям у п'ятницю, повідомляє ТАСС.

"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми воєн не хочемо, але й наступати брутально на наші інтереси, ігнорувати наші інтереси ми не дозволимо", - наголосив він.

Міністр зазначив, що поки що переговори з США та НАТО з питань безпеки ще не завершені.

"Як ви знаєте, американці та натовці більше місяця вивчали наші гранично прості пропозиції, укладені в проектах договору з Вашингтоном та угоди з Північноатлантичним альянсом, а ми отримали лише позавчора відповіді, які в такому західному стилі наводять тінь на тин багато в чому, але там є раціональні зерна з другорядних питань", – пояснив Лавров.

Він уточнив, що ці "другорядні питання" на певних етапах мали велику важливість. Йдеться, за словами глави МЗС, про проблему ракет середньої та меншої дальності, яка виникла після виходу США з Договору про їх ліквідацію (ДРСМД).

"Ми закликали їх все-таки прислухатися до голосу розуму, президент Росії потім направив своє послання всім членам ОБСЄ, де запропонував приєднатися до нашого одностороннього мораторію за узгодження заходів верифікації. Це було проігноровано, а зараз це включено до їхніх пропозицій", - зауважив Лавров.

Крім того, за його словами, у пропозиціях у відповідь містяться ідеї, аналогічні раніше проігнорованій російській ініціативі про відведення навчань подалі від кордону з обох сторін, про погодження граничної дистанції для зближення бойових літаків і бойових кораблів, низку інших заходів деконфліктингу, деескалації та заходів довіри.

"Все це відкидалося протягом останніх двох-трьох років. Зараз все це пропонується обговорювати. Тобто конструктив, який міститься в цих пропозиціях, по суті, запозичений з російських ініціатив останнього часу. Але це, я вважаю, хоч щось, по Але головне для нас - розібратися з концептуальними основами, на яких вибудовується європейська безпека", - підсумував міністр.

Відповідь на реакцію США

За словами міністра, Росія готує різні варіанти реакції на відповідь США та НАТО щодо гарантій безпеки. Рішення ухвалить президент РФ Володимир Путін.

"Що ми робитимемо, якщо Захід не буде слухати голосу розуму, президент вже про це сказав: якщо спроби домовитися про взаємоприйнятні принципи забезпечення безпеки в Європі не дадуть результату, тоді ми вживатимемо заходів у відповідь", - нагадав міністр.

Тоді Путін, відповідаючи на пряме запитання, якими можуть бути ці заходи, сказав, що вони можуть бути "різними" .