Лавров запросив Зеленського до Росії для двостороннього діалогу

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що якщо президент України Володимир Зеленський хоче обговорювати нормалізацію відносин із Росією, Москва готова до цього, повідомляє "РИА Новости".

"Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію двосторонніх відносин, які страждають від шкоди, завданої односторонніми діями його режиму, і на ці дії, звичайно, ми відповідаємо, ми готові. Будь ласка, нехай приїжджає до Москви, Сочі, Петербурга, куди домовляться" , - заявив він в інтерв'ю російським радіостанціям.

"Але якщо він хоче обговорювати Донбас, йдіть, будь ласка, до контактної групи, в якій за рішенням Нормандського формату мають розглядатися всі питання врегулювання безпосередньо між Києвом та Донецьком, Києвом та Луганськом" , - додав Лавров.

На думку Лаврова, Росія не має відношення до Донбасу, тому вести переговори Зеленському потрібно з лідерами так званих "республік".