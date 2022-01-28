Порошенко звинуватив Зеленського у зриві засідання суду

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко стверджує, що засідання з розгляду апеляцій на запобіжний захід зірвано за рішенням Офісу президента, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Офіс президента наказав Печерському суду не передавати документи до апеляційного суду, зірвати це засідання. Тому що вони ще не підібрали компромат на суддів, які мають ухвалити незаконне рішення", - сказав Порошенко у залі судового засідання Київського апеляційного суду.

"Він (президент України Володимир Зеленський) злякався рівня політичної підтримки й пішов ва-банк. Він намагається брехнею дискредитувати лідера опозиції", - сказав Порошенко.

"Ви сьогодні ганебно втекли із зали апеляційного суду. Ви думали судити мене, а народ сьогодні судить вас та засудить", - наголосив лідер "Європейської солідарності".

Він підсумував:

"Їм нема чого сказати у відкритому публічному судовому засіданні. Вони сьогодні на аркані тягнуть прокурорів на судове засідання... Вони хотіли злякати нас, а злякалися самі. Вони хотіли, щоб ми грали роль у їхньому дешевому серіалі, а самі розгубилися, бо не знають, що робити".

Тим часом біля будівлі Київського апеляційного суду з ранку п'ятниці проходить мітинг на підтримку Порошенка, виступають народні депутати від "Європейської солідарності", активісти.

Раніше Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань Порошенка у зв'язку з тим, що до суду не надійшли матеріали кримінальної справи.