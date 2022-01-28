Прибуток банківської системи за 2021 рік побила рекорд

Прибуток української банківської системи у 2021 році збільшився майже вдвічі — до 77,5 млрд грн із 41,3 млрд грн у 2020 році, повідомляє Новое время.

Про це заявив сьогодні, 28 січня, голова Національного банку України Кирило Шевченко під час круглого столу «Валютна та монетарна політика НБУ».

"За оперативними даними, прибуток банківської системи за 2021 рік склав 77,5 млрд. Це рекордний прибуток за останні роки. І саме ці кошти мають бути використані для нарощування капіталу та збільшення кредитування у 2022 році" , — заявив він.

Шевченко додав, що через такий стан банківської системи НБУ не спостерігає різкого відпливу депозитів, тому «у вкладників є всі підстави продовжувати довіряти українським банкам» .

За даними НБУ, у 2020 році українські банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше, ніж у 2019-му, коли банківський сектор заробив рекордні на той момент 58,4 млрд грн.

У січні-грудні 2021 року чистий прибуток українських банків склав 65,73 млрд грн — на 51,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найприбутковішими були ПриватБанк, Райффайзен Банк та ПУМБ.