Цей рік може стати останнім для пандемії – Ляшко
Людство може подолати пандемію COVID-19, і 2022 рік може стати для неї останнім, повідомляє УНІАН.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час Години запитань до уряду в Верховній Раді.
"Вакцини, противірусні препарати прямої дії, менш агресивні штами - це чіткі сигнали, що людство зможе подолати пандемію COVID-19", - заявив він.
Також він зазначив, що
"поява вакцин та прагнення всіх країн світу досягти високих рівнів охоплення щепленням дає можливість оптимістично сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії COVID-19".