Цей рік може стати останнім для пандемії – Ляшко

Людство може подолати пандемію COVID-19, і 2022 рік може стати для неї останнім, повідомляє УНІАН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час Години запитань до уряду в Верховній Раді.

"Вакцини, противірусні препарати прямої дії, менш агресивні штами - це чіткі сигнали, що людство зможе подолати пандемію COVID-19" , - заявив він.