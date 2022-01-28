Альянс Renault, Nissan та Mitsubishi оголосив плани на найближчі роки

Основним напрямом стають, звісно електромобілі, повідомляє 3Dnews.

У найближчі 5 років цей напрямок отримає інвестиції у розмірі €23 млрд, що дозволить суттєво розширити асортимент електричних моделей: до 2030 року їх буде не менше ніж 35.

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Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планує суттєво уніфікувати модельний ряд. У цьому зв'язку активніше застосовуватимуться загальні платформи. Якщо зараз вони використовуються для 60% моделей альянсу, то вже до 2026 року це число буде доведено до 90%. При цьому для охоплення широкого асортименту машин вистачить лише п'ять платформ.

CMF-AEV становитиме базу для бюджетних електромобілів. Першою з них стала Dacia Spring за ціною лише €10 тис.

KEI-EV використовуватиметься для компактних електромобілів.

LCV-EV – платформа для комерційних моделей формату Renault Kangoo, Nissan Town Star.

CMF-EV стане найбільш гнучкою, універсальною платформою, яка візьме на себе понад 15 моделей електрокарів, у тому числі вже відомі Nissan Ariya та Renault Megane E-Tech Electric. На ній вироблятимуться до 1,5 млн електромобілів на рік.

CMF-BEV — нова платформа, яка дебютує у 2024 році та запропонує клієнтам електромобілі із запасом ходу від 400 км. Запланований щорічний обсяг випуску машин тут становитиме 250 тис.

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Альянс також має намір посилити присутність бренду Mitsubishi у Європі. Для цього в регіоні будуть випущені дві нові моделі, включаючи ASX - на тій же платформі випускатимуться Renault Captur та Nissan Juke нового покоління. Renault теж збирається розширити модельний ряд, і мабуть, однією з найцікавіших пропозицій вже цього року стане відроджена Renault 5 — спочатку модель класу суперміні випускалася компанією з 1972 по 1996 рр., а на новому витку історії компанії це буде електричний спадкоємець Nissan Micra. Європи. У 2024 році очікуються кросовер Renault 4ever, а також його побратим LCV.

З огляду на те, що роль електромобілів у лінійках альянсу буде неухильно зростати, найважливішим напрямом роботи стануть технології акумуляторів. Це завдання в альянсі буде доручено фахівцям Nissan. За минулі 10 років ємність акумуляторів подвоїлася за тих же фізичних розмірів, і компанія планує повторити це досягнення. Мета буде досягнута за рахунок твердотільних батарей, і перші результати очікуються до 2028-2029 років. Акумулятори нового типу обіцяють подвійну ємність та потрійну швидкість заряджання. Безвідносно до технологій альянс постійно працює над зниженням вартості елементів живлення: до 2026 року вони подешевшають на 50%, а до 2028 року вже на 65%. Зрештою електромобілі повинні коштувати не дорожче за сьогоднішні машини з двигунами внутрішнього згоряння.

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Нарешті, Renault-Nissan-Mitsubishi не забуває і про цифрові рішення. Бортові комп'ютери машин альянсу отримуватимуть дедалі більшу інтеграцію з технологіями Google, включаючи розширені функції голосового помічника. А до 2026 року очікується активний розвиток технологій безпілотного водіння - у тому чи іншому вигляді подібні рішення з'являться на 10 млн. машин альянсу.