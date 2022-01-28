Помер знаменитий український боксер Володимир Вірчис

У п'ятницю, 28 січня, стало відомо, що помер колишній чемпіон Європи з боксу у надважкій вазі Володимир Вірчис. Знаменитому спортсмену було 48 років, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляють джерела, боксер наклав на себе руки. Останнім часом він перебував у депресії.

Сьогодні вранці стало відомо, що у четвер, 27 січня, колишній спортсмен вийшов із дому і не повернувся. Був одягнений у чорний спортивний костюм та темне взуття.

Вірчис – уродженець Каховки, що на Херсонщині. На професіональному рингу виступав у 1999-2009 роках. У 28 боях виборов 26 перемог, у тому числі 21 – нокаутом.

Першу поразку зазнав 2006 року від узбека Руслана Чагаєва. Проте у 2007 році став чемпіоном Європи за версією EBU. У 2008 році програв за очками кубинцю Хуану Карлосу Гомесу і втратив право битися за пояс чемпіона світу за версією WBC, який належав Віталію Кличку.

Володимир Вірчис на рингу. Джерело: Facebook "Український бокс. Перезавантаження"

Після завершення кар'єри Вірчіс займався бізнесом. У нього була дружина Ірина та донька-студентка Аміна.