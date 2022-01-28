РФ подумає над запобіжними заходами для своїх дипломатів в Україні
Росія подумає про необхідність вжити запобіжних заходів щодо російських дипломатів в Україні, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє "РИА Новости".
На його думку, США "стали відверто та цинічно використовувати Україну проти Росії".
"До речі, про евакуацію - хто евакуює? Американці та інші англосакси - канадці й британці. Виходить, вони щось знають, чого не знають інші", - сказав Лавров в інтерв'ю російським радіостанціям.
"Ми зараз подумаємо, може бути нам теж в очікуванні якихось провокацій з їхнього боку вжити запобіжних заходів щодо наших дипломатів. Подивимося", - додав він.