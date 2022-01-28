Загальнодержавного локдауну в Україні не буде – Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко наголосив, що загальнодержавного локдауну у зв'язку з коронавірусною хворобою COVID-19 в Україні не буде, повідомляє УНІАН.

Про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності введення локдауну, міністр наголосив:

"Локдаун запроваджувати не будемо. Україна працює в адаптивному карантині, який довів свою ефективність у 2021 році, коли ми проходили дві "хвилі". І він тоді показав, що в першу "хвилю" 10 областей не заходили взагалі в "червоний" рівень епідемічної небезпеки, восени - 6 областей не зайшли".

Ляшко додав, що, оскільки територія України велика, відповідно, поширення COVID-19, реєстрація кількості випадків і навантаження на систему охорони здоров'я у різних регіонах відрізняються.

"Поки одна область у "червоному" рівні епідемічної небезпеки, вона може вийти, а інша - зайти" , - зазначив він.