Jeep тестує європейську версію кросовера Commander

Американська компанія Jeep, мабуть, вирішила розширити продуктове портфоліо бренду в Європі. Після дебюту 7-місного кросовера Commander влітку минулого року у Південній Америці, новинка у захисному камуфляжі помічена на дорогах Старого Світу, повідомляє Обозреватель.

У серпні 2021 року Jeep презентував у Бразилії семимісний позашляховик Commander, створений на базі моделі Compass. Продажі моделі в Південній Америці вже стартували, а тим часом у Європі проводяться зимові тести прототипів для місцевого ринку.

Тестові прототипи помічені на дорогах Заполяр'я. Джерело: Carscoops

Семимісний кросовер представили у Бразилії влітку минулого року. Джерело: Jeep

Практика виведення на різні ринки ідентичних моделей не нова. Наприклад, нещодавно компанія Volkswagen представила в Європі кросовер Taigo, який раніше дебютував на американському ринку під ім'ям Nivus. До речі, щодо імені Commander, то у Jeep під ним виробляється дві абсолютно різні моделі. Крім бразильської версії у Китаї компанія пропонує 7-місний Grand Commander, що випускається з 2018 року спільним підприємством GAC FIAT.

Салон бразильской версии Commander. Джерело: Jeep

Бразильський Commander побудований на подовженому шасі Compass, завдяки чому він досягає в довжину 4769 мм і має салон із трьома рядами сидінь. Позашляховик пропонується з турбованим 1,3-літровим бензиновим потужністю 185 к.с., а також з 2,0-літровим 170-сильним турбодизелем. Покупці можуть вибирати між переднім та повним приводом, а також 6- або 9-ступіневою АКП.

Тестовий прототип з ліхтарями від Compass. Джерело: Carscoops

Бразильський Commander побудований на подовженому шасі Compass. Джерело: Jeep

Очікується, що на європейських модифікаціях Commander використовуватимуться гібридні силові агрегати 4Xe (PHEV) та E-Hybrid.