Фахівці з кібербезпеки дали поради щодо захисту від хакерів

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення-компанії ESET в Міжнародний день захисту персональних даних, який щорічно відзначається 28 січня, розповіли інтернет-користувачам про основні правила, які допоможуть поліпшити безпеку особистої інформації та запобігти її викраденню хакерами, повідомляє УНІАН.

Першою чергою, як зазначають в компанії ESET, користувачам необхідно захистити свої облікові записи за допомогою надійних паролів і двофакторної аутентифікації, використовувати шифрування і резервне копіювання для захисту цінних даних, бути обережними з підозрілими посиланнями в листах і месенджерах, своєчасно оновлювати операційну систему і програми, захистити пристрої Інтернету речей, а також бути обережними з публікацією особистої інформації в соцмережах.

Захист облікових записів

Згідно з повідомленням ESET, користувачам важливо подбати про захист акаунтів електронної пошти та соціальних мереж за допомогою надійних паролів.

"Комбінація повинна складатися з не менше ніж 12 символів і містити великі і малі літери, цифри і спеціальні символи. Пароль повинен бути унікальним для кожного облікового запису, оскільки застосування однієї комбінації для багатьох профілів підвищує ймовірність його підбору хакерами" , - йдеться в повідомленні.

Щоб не турбуватися кожен раз про створення унікальної і складної ключової фрази, фахівці рекомендують використовувати генератор паролів.

На додаток до надійного пароля в компанії ESET рекомендують використовувати двофакторну аутентифікацію для поліпшення безпеки облікових записів. При викраденні комбінації аутентифікація допоможе захистити аккаунт від несанкціонованого доступу.

Захист цінних даних завдяки шифруванню і резервним копіям

Щоб не втратити важливі дані при атаці програми-вимагача, збоїв в роботі пристроїв або випадкового видалення, експерти у сфері кіберзахисту радять регулярно здійснювати резервне копіювання на змінний носій, портативний диск або спеціальні онлайн-сервіси. Таким чином, в будь-який час можна відновити цінну інформацію в разі її втрати.

"При викраденні пристрою захистити важливі дані допоможе їх шифрування. Завдяки цьому без ключа для розшифровки ніхто не зможе отримати доступ до вашої інформації" , - додали в ESET.

Підозрілі посилання в листах і месенджерах

Фахівці ESET попереджають: не поспішайте вірити пропозиціям, які отримуєте на електронну пошту або в додатках для обміну повідомленнями. Кіберзлочинці можуть маскуватися під відомі бренди, перенаправляючи довірливих користувачів на підроблені сайти замість обіцяних легітимних сторінок. Тому важливо звертати увагу на зовнішній вигляд сайту і правильність написання адреси в рядку браузера.

У разі отримання привабливих пропозицій нібито від відомих компаній варто перевірити інформацію на офіційному сайті або зв'язатися з представниками бренду за допомогою контактів, зазначених на офіційному сайті. Особливо фахівці ESET радять бути уважними при отриманні листів з проханням надати особисті дані або ввести їх за посиланням в повідомленні.

Обережність під час онлайн-шопінгу

Якщо ви постійно оплачуєте товари онлайн, в компанії ESET рекомендують завантажувати тільки офіційні додатки для інтернет-банкінгу, оскільки зловмисники часто поширюють підроблені банківські програми для викрадення особистої інформації.

Для захисту мобільного пристрою від шкідливих програм рекомендується використовувати антивірусну програму, яка вчасно виявить і видалить небезпечні загрози.

Також фахівці рекомендують уникати оплати товарів при підключенні до загальнодоступних мереж Wi-Fi, оскільки хакери можуть перехоплювати трафік або перенаправляти вас на небезпечні сайти. Якщо ви не можете підключитися до безпечної точки Wi-Fi, використовуйте мобільний інтернет під час покупки.

Захист пристроїв Інтернету речей

В першу чергу для безпеки інтернет-з'єднання слід подбати про захист роутера, який є основним пристроєм Інтернету речей. Зокрема, експерти радять змінити паролі за замовчуванням для підключення до роутера і доступу до його налаштувань і не забувати оновлювати вбудоване програмне забезпечення до актуальної версії.

Для захисту смарт-телевізора, першою чергою, необхідно налаштувати параметри конфіденційності для даних, які може збирати провайдер, а також включити функцію батьківського контролю для захисту дітей від небажаного контенту. Крім того, важливо своєчасно оновлювати програмне забезпечення на пристрої і встановити рішення для захисту смарт-телевізора – зазначають в компанії ESET.

Своєчасне оновлення операційної системи і програм

Основним правилом безпеки даних є регулярне оновлення пристроїв, оскільки оновлені версії програмного забезпечення і додатки містять виправлення виявлених вразливостей, якими можуть скористатися хакери.

Крім того, для завантаження нових додатків на пристрій рекомендується використовувати тільки офіційні магазини додатків і вибирати додатки тільки перевірених розробників, попередньо прочитавши відгуки користувачів.

Публікація особистих даних у соцмережах

Загальнодоступні дані можуть використовуватися для шахрайства з викраденням банківської або іншої важливої інформації. Тому в компанії ESET рекомендують обмежити доступ всіх користувачів до вашої сторінки, включивши приватний профіль і остерігатися поширених в соцмережах шахрайських схем – від фішингових афер до сумнівних магазинів.

В Україні щодня фіксується близько 300 тис.нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їх подальшого блокування.

Компанія ESET - провідний розробник рішень в області комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині і на сьогодні представлена більш ніж в 180 країнах світу.