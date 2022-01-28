За тиждень пальне у роздрібних мережах додало 0,5-2 грн/л

За тиждень (21-28 січня) середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 1,13 грн/л і становить 31,87 грн/л, бензин А-95 здорожчав на 1,09 грн/л — до 32,75 грн/л, а дизельне пальне – на 1,23 грн/л, до 32,06 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив 24 січня відповідно до постанови уряду про граничну торгову націнку.

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-92 й А-95 здорожчали на 1,33-1,51 грн/л, до 33,50 і 34,25 грн/л відповідно. При цьому дизельне пальне у цих мережах додало 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

На станціях мережі KLO бензини здорожчали на 1,3-1,4 грн/л: бензин А-92 – до 33,09 грн/л, бензин А-95 – до 33,79 грн/л. Ціна на ДП зросла на 2,1 грн/л, до 33,69 грн/л. Бензини в мережі SOCAR здорожчали на 1,33-1,5 грн/л, ДП – на 50 коп./л, до 35,98 грн/л.

Найбільша консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін. – загалом 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин й дизельне пальне на 1 грн/л. Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 здорожчав до 30,95 грн/л, А-95 – до 31,95 грн/л і ДП – до 31,00 грн/л. На станціях «Укрнафти» ціни на «двійку» зросли до 31 грн/л, на «п'ятірку» й дизпальне — до 32,00 і 31,00 грн/л відповідно.

Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Паралель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,3-1,85 грн/л (див. таблицю).

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне паливо на АЗС з 21 по 28 січня, грн/л