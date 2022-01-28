Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку почалася довгоочікувана корекція. Котирування безготівкового долара під тиском зростаючої пропозиції валюти від експортерів спрямувалися вниз, досягнувши до кінця обідньої перерви 28,63 гривень на купівлі і 28,67 гривень на продажі.

До продажу підключилися спекулянти: вони фіксують прибуток від покупок на початку тижня. А ось імпортери вирішили почекати, сподіваючись, що долар подешевшає ще сильніше. Національний банк, який ще вчора активно продавав валюту, стримуючи падіння гривні, сьогодні взяв паузу і просто спостерігає за тим, що відбувається на ринку.

На готівковому ринку долар стрімко дешевшає. Ще вранці оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 28,94-28,95 гривень, а по обіді цінник опустили на 20 копійок, до 28,74-28,75 гривень. І відчувається, що це ще не межа.

Євро на Forex продовжує падати. Сьогодні він досяг позначки 1,1120 долара. Проти долара падають усі провідні світові валюти: англійський фунт, швейцарський франк, японська єна, канадський та австралійський долар тощо. В Україні падіння світових цін на євро наклалося на падіння долара до гривні, тому євровалюта дешевшає ще швидше, ніж американець. Вранці його продавали по 32,40-32,45 гривні, а до обіду - вже по 32,15-32,18 гривні.

Після вчорашнього зміцнення до позначки 77,40 за долар російський рубль торгується у широкому діапазоні 77,60-78,20. Готівковий рубль у Києві другий тиждень продають по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів.

Подешевшав польський злотий: сьогодні його продають за 7,07-7,09 гривень.