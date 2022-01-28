Німеччина поставить Україні вживані каски – німецький журналіст

Німеччина надасть Україні 5000 захисних касок, які раніше використовували солдати Бундесверу (збройних сил).

Про це повідомив німецький журналіст Юліан Рьопке.

Він зазначив, що Україна публічно заявляла про необхідність 100 000 шоломів, але Міністерство оборони ФРН не вказало конкретної кількості при запиті до Бундесверу.

"Я також можу поділитися з вами тим, що всі 5000 шоломів було використано солдатами Бундесверу раніше" , - написав журналіст.

Рьопке додав, що цю інформацію йому повідомили у Міністерстві оборони Німеччини, а також підтвердили джерела у Збройних Силах України.