Ціни на газ та нафту у 2022 році: НБУ погіршив прогноз

Національний банк України підвищив прогноз цін на природний газ на хабі ТТF у Нідерландах. Очікується, що середньорічна ціна складе 856 доларів за 1 тисячу кубометрів (у жовтні НБУ прогнозував 475 доларів), свідчать дані "Інфляційного звіту" Національного банку України (січень 2022 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з прогнозом, ціни на газу у першому кварталі 2022 року складуть 1200 доларів 1 тисячу кубометрів (раніше очікувалося 714 доларів). У другому кварталі ціна складе 877 доларів, у третьому - 594, у четвертому - 755 доларів.

Крім того, НБУ підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent у 2022 році з 67 до 74 доларів за барель.

Як зазначається у звіті, ціни на природний газ у Європі досягнули історичного рекорду через високий попит та обмежену пропозицію. Остання була зумовлена низьким рівнем запасів, відмовою Росії постачати понад контрактні обсяги та високою конкуренцією з боку країн Азії. Лише стрімке зростання імпорту СПГ, насамперед зі США, дещо скоригувало ціни наприкінці року.