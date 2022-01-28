Середня зарплата за рік зросла більш ніж на 3000 грн

Середня зарплата за рік зросла більш ніж на 3000 грн

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в грудні 2021 року склала 17 453 гривні. Це на 3 274 гривні більше у порівнянні з груднем минулого року (14 179 гривень), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики, за останній рік зарплата зросла на 23,1%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 11,9%.

Разом з тим, грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року виплачуються премії, надбавки тощо.

Найвища нарахована зарплата в грудні була в Києві - 26 759 гривень, найнижча - в Чернігівській області - 13 537 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "Фінансова та страхова діяльність" - 31 274 гривні, "Інформація та телекомунікації" - 29 963 гривні. Найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 9 710 гривень.

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