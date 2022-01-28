Німеччина вислала із країни російського дипломата

Уряд Німеччини оголосив небажаною персоною співробітника російського консульства в Мюнхені через підозри в шпигунстві. Про це, посилаючись на німецькі ЗМІ, повідомляє "РИА Новости".

"Федеральний уряд вислав із країни російського дипломата. Співробітника консульства в Мюнхені було оголошено "небажаною персоною", – пише видання Der Spiegel, посилаючись на власні відомості.

Відповідно до видання, дипломат насправді був співробітником російської Служби зовнішньої розвідки (СЗР).

Зазначається, що він був затриманий у рамках розслідування щодо росіянина Ільнура Н., який працював на природничій кафедрі одного з університетів ФРН і про затримання якого стало відомо минулого року.

Цього тижня стало відомо, що федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення проти Ільнура Н. у справі про шпигунство на користь РФ.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі нічого невідомо про затримання людей у Німеччині за звинуваченням у передачі СЗР секретів космічної програми.