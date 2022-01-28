SkyUp та МАУ почнуть літати на острів Сардинія

Авіакомпанії SkyUp та "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) почнуть літати з Києва до італійського міста Ольбія, що на острові Сардинія, повідомляє УНІАН.

Відповідні дозволи перевізники отримали від Державіаслужби.

Визначена частота рейсів для обох компаній - 2 рейси на тиждень.

Права компанії МАУ на виконання рейсів починають діяти з 1 лютого 2022 року, а компанії SkyUp - з 21 травня 2022 року.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, її засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".