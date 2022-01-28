СБУ опублікувала докази планування терактів в Одесі

Служба безпеки України заявила, що в Одесі планувалися теракти, їх намагався організувати російський "агент". Як доказ, спецслужба опублікувала запис телефонних розмов ймовірних замовника та виконавця.

Про це йдеться в повідомленні﻿ СБУ.

"На записах зафіксовано окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем.

Зокрема, мова йде про: понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу; підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС; щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета; стосовно планування серії терактів в Одеській області, у тому числі на території військової частини", – заявили в Службі безпеки.

Наразі підозрюваного взяли під варту, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.