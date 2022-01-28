У Львові підготували план дій на випадок нападу РФ
У мерії Львова підготували програму національного спротиву на випадок розгортання повномасштабних військових дій на території України. Про це, посилаючись на сайт міськради, повідомляє УНІАН.
Місцева влада напрацювала програму національного спротиву, спрямовану на те, аби проводити просвітницьку роботу і навчання серед населення. Мета в тому,
"щоб люди вміли захищати рідну країну", зазначив мер міста Андрій Садовий.
Програма передбачає три ключові аспекти:
- навчання населення основним бойовим навикам та навичкам домедичної допомоги;
- підтримка матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботі батальйонів на території міста і області;
- розвиток інфраструктури територіальної оборони на території львівської громади.
Програма розрахована на 2022-2024 роки. На сесії міської ради її розглянуть за тиждень. Яке фінансування буде потрібним для реалізації програми, поки не повідомляється.
Крім цього, на території Львова сформують окрему бригаду.
"Львів – місто-мільйонник, тому під моїм керівництвом будемо формувати окрему бригаду, яка буде у складі територіальної оборони міста Львова", – зазначив підполковник Валерій Курко, командир територіальної оборони Львівщини.