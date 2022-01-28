У Львові підготували план дій на випадок нападу РФ

У Львові підготували план дій на випадок нападу РФ

У мерії Львова підготували програму національного спротиву на випадок розгортання повномасштабних військових дій на території України. ﻿Про це, посилаючись на сайт міськради, повідомляє УНІАН.

Місцева влада напрацювала програму національного спротиву, спрямовану на те, аби проводити просвітницьку роботу і навчання серед населення. Мета в тому, "щоб люди вміли захищати рідну країну", зазначив мер міста Андрій Садовий.

Програма передбачає три ключові аспекти:

  • навчання населення основним бойовим навикам та навичкам домедичної допомоги;
  • підтримка матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботі батальйонів на території міста і області;
  • розвиток інфраструктури територіальної оборони на території львівської громади.

Програма розрахована на 2022-2024 роки. На сесії міської ради її розглянуть за тиждень. Яке фінансування буде потрібним для реалізації програми, поки не повідомляється.

Крім цього, на території Львова сформують окрему бригаду.

"Львів – місто-мільйонник, тому під моїм керівництвом будемо формувати окрему бригаду, яка буде у складі територіальної оборони міста Львова", – зазначив підполковник Валерій Курко, командир територіальної оборони Львівщини.

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