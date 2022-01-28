Уряд Німеччини виключив постачання летальної зброї в Україну
Постачання Німеччиною летальної зброї в Україну виключено у зв'язку з позицією уряду ФРН, згідно з якою експорт озброєнь у кризові регіони неможливий. Про це заявив у п'ятницю журналістам на брифінгу офіційний представник кабінету міністрів ФРН Штеффен Хебештрайт, повідомляє ТАСС.
"У принципі діє правило: у кризові райони – немає [постачання озброєнь з Німеччини]. Ми ясно виключили постачання летальної зброї, у тому числі в Україну", – сказав він.
За словами Хебештрайта, конфлікт в Україні можна врегулювати лише дипломатичним шляхом, важливо не впадати у
"логіку війни".
"Принципова позиція, яку поділяє весь західний світ, полягає у переконанні, що [цього конфлікту] немає військового рішення", - сказав він.
При цьому він знову заявив, що будь-яка агресія проти України матиме для Москви політичні та економічні наслідки.
"Ми маємо стежити за тим, щоб не впасти в логіку війни", - сказав він. За його словами, такий підхід, включаючи дискусії щодо постачання зброї Києву, не приведе до рішення.