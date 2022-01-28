У Броварах "замінували" частину шкіл та ТЦ

У місті Бровари Київської області надійшло повідомлення про "мінування" частини шкіл та торгових центрів.

Про це повідомили в поліції області, пише "Сегодня" .

Наразі кінологи та вибухотехніки проводять перевірку у навчальних закладах Броварів. Йдеться про понад 5 шкіл, фахівці перевіряють приміщення за вказаними адресами. На час перевірок дітей евакуювали із приміщень.

Також у повідомленні аноніма згадувалося про замінування ТЦ у Броварах. Ця інформація перевіряється правоохоронцями.