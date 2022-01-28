Макрон і Путін провели телефонну розмову

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін провели телефонні переговори, під час яких головною темою була відповідь США та НАТО на пропозиції Москви щодо гарантій безпеки.

Про це йдеться у повідомленні Кремля.

"В американській та натівській відповідях так і не було враховано таких принципових занепокоєнь Росії, як недопущення розширення НАТО, відмову від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів, а також повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року, коли було підписано Основоположний акт Росія – НАТО" , – зазначили у Кремлі.

У ході розмови також обговорили Україну. Зокрема, Путін акцентував на "важливості неухильного виконання" офіційним Києвом Мінських угод.

"З урахуванням підсумків зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки", що відбулася в Парижі 26 січня, підтверджений настрій на подальшу роботу Росії та Франції в даному форматі" , - йдеться в повідомленні.

Сторони також домовилися продовжити російсько-французький діалог із питань європейської безпеки.

У Єлисейському палаці поки що не опублікували пресреліз щодо результатів телефонної розмови Макрона та Путіна.