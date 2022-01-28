У Львові спалахнув меблевий склад

У Львові горить меблевий склад на площі близько 200 кв. м, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Пожежа виникла на другому поверсі двоповерхової складської будівлі по вулиці Волинській" , - інформує пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

Вони уточнюють, що повідомлення про пожежу надійшло 14:05. Про постраждалих поки що не повідомляється.

За даними Держслужби, у приміщенні складу розміщені меблі, площа загоряння – близько 200 квадратних метрів. На місці працюють 43 пожежники, залучено 10 одиниць техніки.