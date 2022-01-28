Зеленський звільнив голів трьох київських РДА

Президент Володимир Зеленський звільнив голів Дарницької, Дніпровської та Шевченківської районних держадміністрацій у місті Києві, повідомляє Корреспондент.

Розпорядження опубліковано на сайті глави держави у п'ятницю, 28 січня. Так, Ярослав Лагута звільнений з посади голови Дарницької РДА, Ігор Щербак – з посади голови Дніпровської РДА та Олег Гаряга – з посади керівника Шевченківської РДА.

Тимчасове виконання обов'язків голови Дарницької РДА покладено на Миколу Калашника, голови Дніпровської РДА – на Павла Бабія, голови Шевченківської РДА – на Олександра Поповцева. В.о голови Подільської РДА призначено Сергія Коваленка.