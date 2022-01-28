НБУ оцінив вплив "ковидної тисячі" на зростання ВВП

Запроваджена урядом програма виплати вакцинованим додасть українській економіці близько 0,1% ВВП за рік, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в Інфляційному звіті, опублікованому Національним банком. Програму "є-Підтримка" було запроваджено напркиінці 2021 року для прискорення темпів вакцинації та підтримки найбільш постраждалих від карантину секторів економіки.

За оцінками НБУ, вплив програми на горизонті у 12 місяців може становити 0.1–0.15% ВВП, що відобразиться переважно у 2022 році.

Зауважимо, що програма насамперед спрямована на книгарні, кінотеатри, спорт, внутрішні перевезення, заклади культури та концерти. Згодом літнім людям дозволили купувати за отриману тисячу ліки.

Регулятор зазначає, що приватне споживання залишиться основним драйвером зростання ВВП. Споживчі витрати продовжать активно зростати (5–6% за рік) на прогнозному періоді за рахунок збільшення реальних доходів населення.