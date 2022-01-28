У Гамбурзі розбили вікно Генконсульства України

Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції через пошкодження будівлі невідомими, повідомляє Укрiнформ.

«У ніч проти 28 січня невідомі пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі. Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, було завдано удару» , – пише пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не сталося.

Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції для проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності.

У МЗС відзначили, що відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування повинна забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на його території.