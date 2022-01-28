У Бердянську знайшли повішеним контрактника ЗСУ

У Бердянську Запорізької області знайшли повішеним військового, який перебував на службі за контрактом, правоохоронці підозрюють самогубство, повідомляє Українська правда.

Як пише "Громадське" з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області, правоохоронці отримали повідомлення про смерть військового 27 січня. Чоловіка знайшли повішеним у гаражі на вулиці Івана Франка. Передсмертної записки у нього не було.

Військовим виявився житель Бердянська 1988 року народження. Наразі поліцейські кваліфікували справу як самогубство за статтею 115 Кримінального кодексу. Правоохоронці водночас кажуть, що раніше про наміри піти з життя чоловік не говорив.

Справу надіслали на розслідування до Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.