Лукашенко заявив, що не воюватиме на території України

Олександр Лукашенко після оголошення послання білоруському народу та Національним зборам, відповідаючи на запитання із зали, суперечливо заявив під час трансляції БелТА у Ютубі, що у разі можливої війни з Україною білоруська армія на території України не воюватиме, повідомляє Укрiнформ.

"Я не пришлю на чужу територію (військових – ред.), воювати ми не будемо" , – сказав Лукашенко, відповідаючи на запитання щодо можливості залучення білоруських військових у війні в Україні.

Щоправда, у фразі перед цим він згадав про можливість війни на чужій території.

"У нас армія створена для того, щоб на нашій території захищати себе. Прийдуть вбивати – отримають на всю котушку і на нашій, і на чужій території. Ми ніколи не будемо джерелом війни" , – сказав Лукашенко.

До того, у самому зверненні до народу та парламенту Білорусі Лукашенко пообіцяв надати військову підтримку Росії, якщо її територія зазнає агресії.

Лукашенко також стверджує, що для Заходу важливо "втопити у крові російсько-українське братство, наше слов'янське братство".

"Але ми – рідні слов'янські народи, вихідці з єдиної купелі хрещення. Наше коріння – з глибини віків. І це треба зберегти, чого б нам це не коштувало. Адже братство набагато вище, ніж надумані образи та містечкові політичні амбіції. Наші нерозривні зв'язки – основа спільної безпеки та виживання" , – заявив Лукашенко.

Він стверджує:

"Ми повернемо нашу Україну до лона нашого слов'янства. Ми це обов'язково зробимо".