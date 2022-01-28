Lufthansa відновила ночівлю у Києві

27 січня 2022 року німецька авіакомпанія Lufthansa відновила нічну стоянку рейсу LH 1492 Франкфурт-Київ у міжнародному аеропорту Бориспіль, повідомляє УНІАН.

Разом з тим, авіакомпанія скоротила час нічної стоянки, пише Avianews.

Так, за даними flightradar24.com, 27 січня літак авіаперевізника вилетів в Україну о 22:35 замість 17:10 і приземлився в Києві о 01:36. Назад у Франкфурт судно вилетіло майже на годину раніше, ніж мало за розкладом - о 05:08 замість 06:00.