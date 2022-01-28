Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

Корекція безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку, що почалася вчора, продовжилася і в п'ятницю. Сьогодні ринок відігравав деяке покращення геополітичної ситуації.

Нездатність долара подолати рівень 29 гривень підштовхнула спекулянтів до початку активного продажу. До них приєдналися й експортери: коли долар перейшов від зростання до падіння, вони вирішили далі не тягнути і вийшли з продажем валютних запасів. А ось покупці, навпаки, вирішили почекати. В результаті на міжбанку утворився черговий дисбаланс, цього разу перекіс був у бік пропозиції. До кінця обідньої перерви котирування опустилися до 28,62 гривні на купівлі та 28,64 гривні на продажу. На цьому рівні попит пожвавився, і долар знову трохи зріс.

Закрили основну фазу торгів п'ятниці на 25 копійок на купівлі та на 26 копійок на продажу нижче, ніж у четвер.

Хід торгів:

Стартові котирування – 28,80/28,93 (купівля/продаж).

Торги п'ятниці відкрилися ширше, ніж у четвер: спред на відкритті становив 13 копійок. Перша угода пройшла за ціною 28,979 гривні (хтось із покупців викупив заявку на продаж), а наступна – по 28,8883 гривні (тут уже здали нерви у продавця). Від 28,90 на купівлю та 28,93 на продаж пішли вниз: спочатку повільно, а потім усе більш прискорюючись. Продавців ставало дедалі більше, і в якийсь момент здалося, що зараз на ринок вийде Національний банк із покупкою. Проте регулятор сьогодні не став заважати зміцнюватися гривні, тому до кінця обіду долар подешевшав на 29 копійок. І лише після 14:10, коли частина спекулянтів почала фіксувати прибуток від ранкового продажу, котирування відскочили від мінімумів на кілька копійок.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 28,68/28,72 (купівля/продаж). Остання угода пройшла за ціною 28,6834.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 сьогодні знизився на 102,7 млн у порівнянні з четвергом і склав 249,5 млн доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,8252 гривні.

США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,8252 гривні. Офіційний курс долара на 31 січня встановлено на позначці 28,7839 гривні за долар, зниження на 20,40 копійок.

встановлено на позначці 28,7839 гривні за долар, зниження на 20,40 копійок. Офіційний курс євро на 31 січня встановлено на позначці 32,0293 гривні за євро, зниження на 31,39 копійки.

Курс готівкового долара протягом дня знизився на 25 копійок: вранці оптові обмінні пункти столиці продавали готівкового «американця» по 28,95 гривні, а вже по обіді – по 28,70 гривні. Однак як тільки на міжбанку розпочали корекцію, готівковий «американець» зріс у ціні. І на 17:00 у Києві його продавали вже по 28,75 гривні.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1151 долара. Сьогодні євро опустився до позначки 1,1120 доларів, встановивши новий річний мінімум до долара США. О 15:30 долар розгорнув зростання після публікації даних про інфляцію в США за грудень, а євро, скориставшись ситуацією, скоригувався до 1,1172 долара. Готівковий євро до обіду дешевшав: вранці його продавали по 32,40-32,45 гривні, а до обіду - вже по 32,15-32,18 гривні. Але вже надвечір синхронно з доларом він подорожчав до 32,22-32,25 гривні.

Російський рубль сьогодні зміцнився до 77,40 за долар, але не зміг утримати досягнуте і надвечір знову падає проти долара. Станом на 17:00 він торгується у діапазоні 77,90-78,10 рублів за долар. Готівковий карбованець у столиці весь тиждень продають по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів.