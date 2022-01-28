Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня
Корекція безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку, що почалася вчора, продовжилася і в п'ятницю. Сьогодні ринок відігравав деяке покращення геополітичної ситуації.
Нездатність долара подолати рівень 29 гривень підштовхнула спекулянтів до початку активного продажу. До них приєдналися й експортери: коли долар перейшов від зростання до падіння, вони вирішили далі не тягнути і вийшли з продажем валютних запасів. А ось покупці, навпаки, вирішили почекати. В результаті на міжбанку утворився черговий дисбаланс, цього разу перекіс був у бік пропозиції. До кінця обідньої перерви котирування опустилися до 28,62 гривні на купівлі та 28,64 гривні на продажу. На цьому рівні попит пожвавився, і долар знову трохи зріс.
Закрили основну фазу торгів п'ятниці на 25 копійок на купівлі та на 26 копійок на продажу нижче, ніж у четвер.
Хід торгів:
Стартові котирування – 28,80/28,93 (купівля/продаж).
Торги п'ятниці відкрилися ширше, ніж у четвер: спред на відкритті становив 13 копійок. Перша угода пройшла за ціною 28,979 гривні (хтось із покупців викупив заявку на продаж), а наступна – по 28,8883 гривні (тут уже здали нерви у продавця). Від 28,90 на купівлю та 28,93 на продаж пішли вниз: спочатку повільно, а потім усе більш прискорюючись. Продавців ставало дедалі більше, і в якийсь момент здалося, що зараз на ринок вийде Національний банк із покупкою. Проте регулятор сьогодні не став заважати зміцнюватися гривні, тому до кінця обіду долар подешевшав на 29 копійок. І лише після 14:10, коли частина спекулянтів почала фіксувати прибуток від ранкового продажу, котирування відскочили від мінімумів на кілька копійок.
Котирування закриття торгів на 16:00 – 28,68/28,72 (купівля/продаж). Остання угода пройшла за ціною 28,6834.
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 сьогодні знизився на 102,7 млн у порівнянні з четвергом і склав 249,5 млн доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,8252 гривні.
- Офіційний курс долара на 31 січня встановлено на позначці 28,7839 гривні за долар, зниження на 20,40 копійок.
- Офіційний курс євро на 31 січня встановлено на позначці 32,0293 гривні за євро, зниження на 31,39 копійки.
Курс готівкового долара протягом дня знизився на 25 копійок: вранці оптові обмінні пункти столиці продавали готівкового «американця» по 28,95 гривні, а вже по обіді – по 28,70 гривні. Однак як тільки на міжбанку розпочали корекцію, готівковий «американець» зріс у ціні. І на 17:00 у Києві його продавали вже по 28,75 гривні.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1151 долара. Сьогодні євро опустився до позначки 1,1120 доларів, встановивши новий річний мінімум до долара США. О 15:30 долар розгорнув зростання після публікації даних про інфляцію в США за грудень, а євро, скориставшись ситуацією, скоригувався до 1,1172 долара. Готівковий євро до обіду дешевшав: вранці його продавали по 32,40-32,45 гривні, а до обіду - вже по 32,15-32,18 гривні. Але вже надвечір синхронно з доларом він подорожчав до 32,22-32,25 гривні.
Російський рубль сьогодні зміцнився до 77,40 за долар, але не зміг утримати досягнуте і надвечір знову падає проти долара. Станом на 17:00 він торгується у діапазоні 77,90-78,10 рублів за долар. Готівковий карбованець у столиці весь тиждень продають по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів.