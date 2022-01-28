Українські мери скоординували підготовку тероборони - Кличко

Мери міст – члени правління Асоціації міст України обговорили питання координації зусиль щодо підготовки територіальної оборони на місцях та функціонування критичної інфраструктури у разі подальшої агресії Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Ми повинні відпрацювати та алгоритм, як діяти при відключенні мобільного зв'язку та Інтернету. Також має бути забезпечений необхідний запас палива для безперебійної роботи в автономному режимі генераторів, комунальної техніки." , – сказав мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко після засідання правління Асоціації.

Він поінформував мерів про те, як Київ готується до ситуації можливої надзвичайної ситуації і що для забезпечення захисту населення в столиці створено фонд захисних споруд цивільного захисту, що включає сховища та споруди подвійного призначення. Також у Києві розгорнули роботу щодо створення системи територіальної оборони. Щомісяця 112 бригада територіальної оборони проводить практичні заняття з бойової стрільби, а майже щосуботи резервісти територіальної оборони збираються на заняття на добровільній основі.