Чи можна, щоб слина потрапляла на рани

Слина – прозора рідина, півтора літра якої утворюється в роті щодня, на 99% вона складається із води. Але лизати рани – не найкраща ідея, повідомляє 24 Канал.

Для чого потрібна слина

В основному її виробляють три пари слинних залоз, які розташовані на внутрішній стороні щік, під язиком та щелепою. Слина пом'якшує їжу, полегшує ковтання та частково перетравлює її. Також вона допомагає відчувати смак – сухий язик не зможе визначити, смачна шинка, чи ні.

Ще одна важлива функція слини в тому, що вона допомагає запобігти карієсу: нейтралізує кислоти, які виробляють бактерії, обмежує ріст патогенів у роті та змиває частинки їжі. Слинні ферменти також борються з інфекціями. Якщо вироблення слини знижується, це може призвести до захворювань зубів та ясен, виразок у роті та проблем із травленням.

Антимікробний ефект слини забезпечують лактоферин, лактопероксидазу, лізоцим та антимікробні пептиди. Завдяки ним рани в роті зазвичай гояться набагато швидше, ніж пошкодження на шкірі. Але порожнина рота – далеко не стерильне середовище, там повно різних мікроорганізмів.

Через слину можуть передаватися бактерії та віруси

Американська асоціація стоматологів попереджає, що через слину можуть передаватись мікроби. Це відбувається, коли люди цілуються, п'ють з однієї пляшки, облизують ложку або соску дитини.

Через слину можна передати, наприклад:

риновірус;

вірус грипу;

вірус Епштейна - Барр;

герпес першого типу;

стрептококові бактерії;

вірус гепатиту В та С.

Звичайно, антибактеріальні речовини, які є у слині, захистять нас від більшості інфекцій з поцілунків. А ось укуси значно небезпечніші. За статистикою США, чверть із 250 тисяч людських укусів, тобто понад 62 тисяч, виявляються інфікованими та вимагають лікування антибіотиками.

Не треба лизати рани

Попри антибактеріальні властивості слини, зализування ран може бути небезпечним. Ще гірше, якщо рану оближе кішка чи собака. Один чоловік втратив обидві гомілки, ніс та пальці на обох руках після того, як його рану зализав пес. Іншій жінці теж не пощастило: вона втратила ліву ногу нижче коліна, частини правої ступні і всіх пальців на руках і ногах після того, як її щеня облизало опік на нозі.