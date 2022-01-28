ОАСК зареєстрував позов проти Данилова

Окружний адміністративний суд міста Києва зареєстрував позов до Секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, повідомляє ЮрЛіга.

За інформацією пресслужби суду, позивачем зазначений Андрій Деркач.

Серед вимог позову - визнати протиправною бездіяльність Секретаря РНБО України, яка, на думку позивача, полягає в ухиленні від нормативно-регламентованої сукупності послідовно здійснюваних дій щодо розробки, погодження та організації процесу ухвалення Регламенту РНБО.

Позивач також просить суд зобов'язати Секретаря РНБО здійснити всі необхідні та передбачені законодавством дії щодо розробки проєкту Регламенту РНБО України, його погодження та організації процесу ухвалення Регламенту.

Зараз суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.