Запаси вугілля на ТЕС збільшилися завдяки імпорту із США та Колумбії

Ситуація з запасами вугілля покращилася завдяки поставкам імпортного вугілля з Колумбії і США, які здійснюють переважно приватні компанії, повідомляє Обозреватель.

"Через критично низькі запаси вугілля напередодні опалювального сезону цю зиму називали однією з потенційно найскладніших за всю історію України. Наразі завдяки морському імпорту ситуація трохи покращилася, але все одно далека від ідеалу", - йдеться в матеріалах видання "Економічна правда".

Наприкінці січня на складах українських ТЕС було майже 700 тис тонн вугілля, що на 30% менше гарантованих запасів.

"Проте в останні тижні запаси на складах збільшуються" , - наголошує видання.

З початку опалювального сезону Україна імпортувала близько 1 млн тонн вугілля, з яких левову частину компанія ДТЕК. ДТЕК придбала 9 суднових партій з вугіллям із США і Колумбії і додатково законтрактувала ще 4 партії. Державна "Центренерго" придбала 5 суднових партій.