Потепління та багато снігу: погода на вихідні 29-30 січня

Цими вихідними на Україну чекає чергове потепління, а також снігова погода в більшості регіонів у суботу та по всій країні – у неділю.

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Отже, у суботу, 29 січня, у всіх західних, центральних, північних та східних областях удень очікується температура від -2°С до 2°С. На півдні та в Криму буде ще тепліше – там удень обіцяють плюсову температуру 1-5°С. Уночі практично в усіх регіонах очікується температура від -2°С до 1°С, і лише на заході показники будуть нижчими – від -8°С на Закарпатті до 0°С на Волині.

Опади 29 січня очікуються у вигляді снігу на півночі, сході, Київській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також місцями на заході. У Криму та місцями на півдні очікується дощ. Крім того, у всіх регіонах, крім заходу, очікується ожеледиця. На сході, на півдні та в Криму очікується вітер близько 14-22 км/год у середньому, на Одещині та місцями на півострові можливі шквали до 25-29 км/год. У всіх центральних, західних та північних областях буде більш вітряно – до 18-25 км/год, у Чернігівській області та місцями на заході можливі шквали до 29 км/год.

У неділю, 30 січня, у всіх західних, північних, східних, а також у більшості центральних та південних областей очікується температура від -1°С до 3°С удень та від -7°С до -2°С уночі. А ось у Вінницькій та Одеській областях, а також у Криму буде найтепліше – там обіцяють близько 2-5°С удень та від -4°С до -1°С уночі.

Сніг 30 січня очікується на всій території України без винятків. Крім того, у всіх регіонах, крім сходу та центру країни, очікується ожеледиця. Також у більшості регіонів, а саме в усіх центральних, західних, північних областях та в Криму очікується сильний вітер – до 18-32 км/год у середньому, на заході та в Криму місцями можливі шквали до 36-40 км/год. На сході та на півдні країни буде спокійніше – близько 14-25 км/год у середньому, у Харківській області можливі шквали до 29 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 29-30 січня, у зв'язку зі снігопадами та завірюхами, на високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У столиці України, Києві, 29-30 січня очікується температура повітря від -5°С до 3°С протягом дня, сильний вітер 18-29 км/год і ожеледиця.