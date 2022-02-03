Ці кімнатні рослини можуть викликати головний біль та запаморочення
Кімнатні рослини здатні викликати головний біль, запаморочення та нудоту. Вони популярні і є майже в кожному будинку. Однак тримати такі рослини небезпечно для здоров'я, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.
Про це повідомляє ukr.media.
Від яких вазонів краще відмовитися
Лілія
Таку красиву рослину, яка є у будь-якому кольорі краще не нести до себе додому. Все через те, що цвітіння лілії виділяє насичений аромат, який часто викликає у людей сильні мігрені.
До того ж у темний час доби лілія поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ. Тому це може призвести до кисневого голодування мозку.
Папороть
Така рослина може стати причиною появи жахливих головних болів. Вона також вночі поглинає кисень і виробляє вуглекислий газ. Тому у спальній їй не місце.
Орхідея
Мабуть, у кожного вдома є орхідея. Однак, як виявилось більшість сортів орхідей виділяють речовини, що діють на людину збудливо. Зокрема, це має негативні наслідки у вигляді головного болю і сильного запаморочення.
Також така рослина порушує сон, розвиває депресію та виникає ранкова дратівливість.
Герань
Така рослина може викликати головні болі, нудоту та навіть алергічні реакції. Також може з'явитись кашель і ускладнення дихання. Тому краще взагалі прибрати цю рослину з дому.
Зазначимо, що рослина алерген, що стоїть на підвіконні, здатне викликати нежить, першіння в горлі й кашель. Особливо це стосується пеларгонії з білими суцвіттями. У занадто сприйнятливих людей контакт з кімнатною квіткою може закінчитися набряком Квінке