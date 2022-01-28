"Енергоатом" посилює захист своїх АЕС

НАЕК "Енергоатом" з огляду на політичну ситуацію підготував наказ про посилення захисту підвідомчих йому ядерних об'єктів та їхньої інфраструктури. Про це заявив голова компанії Петро Котін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми запроваджуємо спеціальний наказ, щоб посилити безпеку на всіх наших ядерних об'єктах та їх інфраструктурі. Він, звичайно, передбачатиме додаткові заходи з фізичного захисту об'єктів. Звичайно, ми посилюватимемо ці заходи. І в разі потреби виділятимемо додаткове фінансування" , – сказав Котін у коментарі "Енергореформі" під час відвідування Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

За його словами, зараз на АЕС спільно правоохоронними органами відпрацьовуються всі необхідні заходи для підвищення безпеки.

"Це організаційні заходи. Щодо додаткового фінансування питання вирішуються в рамках протоколів безпеки, які підписуються з Національною гвардією та іншими відповідними органами, зокрема СБУ. Зараз якраз по всіх атомних станціях ця робота проводиться" , - пояснив Котін.

Щодо ЦСВЯП глава НАЕК зазначив, що по ньому вживаються також всі необхідні заходи захисту.