Зеленський зустрівся з іноземними журналістами: основні заяви

У п'ятницю ввечері відбувся брифінг Президента України Володимира Зеленського із представниками іноземних ЗМІ. На пресконференції порушувалися такі питання як загроза вторгнення РФ, відносини країни із союзниками, евакуація дипломатів з України, економіка країни.

Президент закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України.

"Так, збільшилася кількість військових, але я про це говорив на початку ще 2021 року, коли йшлося ще про військові навчання РФ. Тоді було велике збільшення, тоді нас підтримали і Сполучені Штати, і наші європейські друзі. Вони закликали Росію відвести війська. Зараз я не вважаю ситуацію більш напруженою, ніж вона була тоді, на піку навчань" , – сказав Зеленський.

"Журналісти, якщо вони хочуть знати, яка ситуація, нехай вийдуть у Київ... У нас що, їздять танки вулицями? Ні... Але відчуття зі ЗМІ, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так. Нам не потрібна ця паніка" , - наголосив Президент.

Глава держави заявив, що паніка, спричинена повідомленнями про можливий наступ Росії на Україну, завдала українській економіці збитків у розмірі 12,5 млрд грн.

"У нас було рекордне ВВП минулого року, воно зросло, 6,5 млрд нових інвестицій у 2021 році. Але після початку такої інформаційної кампанії з України вивели 12,5 млрд коштів. Ми стабілізуємо нашу валюту з держрезервів. Це дуже дорого коштує нашій країні" , - сказав Зеленський.

Про яку валюту йдеться, він не уточнив, але, очевидно, йшлося про гривню.

Президент України також прокоментував поширену американськими медіа інформацію про нібито "напруження" під час телефонної розмови з американським лідером Джо Байденом.

"У нас немає непорозумінь з президентом Сполучених Штатів. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі, як і він глибоко розуміє, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Ось і все" , - відповів Зеленський.

Зеленський наголосив, що народ має довіряти своїй армії, президенту та спецслужбам.

Український лідер дорікнув Російській Федерації за проведення військових навчань на кордоні з нашою країною. За його словами, відповідне рішення агресора є не лише ризиковим, а й не безпечним, а також не йде у порівняння із заявами Кремля про те, що Росія нібито не має наміру нападати на Україну.

Президент також закликав іноземних лідерів до відвертості щодо членства в НАТО.

“Ми говоримо про гарантію безпеки. Коли ми говоримо про НАТО, ми маємо глибше говорити про це питання. Я знаю, що це питання дуже не подобається багатьом. Деяким, скажімо, членам НАТО. Але ми хочемо конкретики. На що слід розраховувати. Тому НАТО – це гарантії безпеки, це перше питання, а друге питання – це рівень нашої армії” , – заявив Зеленський.

Глава держави також прокоментував позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2"

"Я розумію, що це бізнес, але якби у вас (Німеччини – ред.) були на кордоні ці (російські – ред.) війська, ви б робили з ними (Росією – ред.) цей "Північний потік-2"? Де ця контактна лінія бізнесу та реальності? Де вона?" , – сказав Зеленський.

Президент також вважає, що всі співробітники посольств та дипломати мають залишатися в Україні.

"Так, я вважаю, що це помилка (виїзд іноземних дипломатів з України – ред.). Я відверто про це говорю. Я не маю права говорити, що це помилка урядів поважних держав. Я вважаю, що це помилка для нас, для України " , - зазначив Президент.

"Це капітани дипломатії, представники своїх держав, і ми знаємо, що капітани останніми залишають корабель. Я вважаю, що у нас не "Титанік", Україна йде вперед" , - наголосив глава держави.

Зеленський також назвав цинізмом запрошення глави МЗС Росії Сергія Лаврова відвідати Москву чи інші міста Росії для переговорів. При цьому Зеленський зазначив, що жодного формату зустрічі з російськими представниками не боїться.