Рада нацбезпеки Польщі одноголосно підтримала Україну
У Польщі після засідання Ради національної безпеки заявили про єдність політичних сил у справі України, повідомляє Європейська правда.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що всі запрошені на засідання Ради нацбезпеки політичні партії виступили єдиним фронтом у підтримці України, інформують польські ЗМІ.
"Я хотів би подякувати всім політичним силам за відповідальне та патріотичне ставлення", – сказав він.
За його словами, зустріч була конструктивною і всі запрошені мали можливість висловитися.
"Подробицями поділитися не можу, оскільки інформація, надана під час зустрічі, була конфіденційною", – підсумував Дуда.