Рада НБ Польщі одноголосно підтримала Україну

У Польщі після засідання Ради національної безпеки заявили про єдність політичних сил у справі України, повідомляє Європейська правда.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що всі запрошені на засідання Ради нацбезпеки політичні партії виступили єдиним фронтом у підтримці України, інформують польські ЗМІ.

"Я хотів би подякувати всім політичним силам за відповідальне та патріотичне ставлення" , – сказав він.

За його словами, зустріч була конструктивною і всі запрошені мали можливість висловитися.