США не розглядає серйозно відключення РФ від SWIFT - Bloomberg

США наразі не розглядають серйозно ідеї санкцій щодо Росії, які зачіпають доступ до SWIFT або експорт нафти та газу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"США і Європейський союз працюють на ﻿ д пакетом санкцій, який включав би обмеження можливостей Москви конвертувати валюту" , - пише Bloomberg.

При цьому агентство зазначає, що варіанти з санкціями в енергетичному секторі та з обмеженням доступу до системи SWIFT все ж таки обговорюються, однак за словами джерела, "це (теми цих санкцій - ред.) лише періодично спливає на переговорах між адміністрацією та банками, оскільки вони уточнюють, наскільки можливе застосування цього заходу".

Також агентство повідомляє, що варіант із системою SWIFT вважається найважчим заходом, і викликає великі розбіжності серед учасників обговорення різних варіантів санкцій проти РФ.

Раніше Bloomberg також повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена провела переговори з представниками найбільших банків країни щодо можливих обмежувальних заходів проти Росії. За даними джерела, знайомого з перебігом переговорів, в адміністрації США стурбовані можливими "побічними ефектами" від санкцій, аналогічними тим, що сталося у 2018 році, коли антиросійські санкції призвели до збоїв у глобальних ланцюжках постачання алюмінію.