У МОЗ уточнили рекомендації для бустерної вакцинації

Бустерну дозу вакцини від коронавірусної хвороби необхідно вводити щомайменше через пів року після проходження повного курсу вакцинації. Для людей з ослабленим імунітетом цей термін cкладає три місяці після додаткової дози, повідомляє Обозреватель.

Про це вточнили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я у Facebook. Там зазначили, що інформація про те, що загальні рекомендації щодо бустерних доз змінилися, не відповідають дійсності.

У МОЗ додали, що постанова українського уряду №677 стосується не правил бустерного щеплення, а отримання сертифікатів вакцинації.

Як сказано в повідомленні, рекомендації щодо бустера є такими:

тим, хто пройшов повний курс вакцинації, третя доза вводиться через 6-9 місяців;

імунокомпрометованим пацієнтам – через 3-6 місяців після додаткової дози.

Зазначимо, що додаткову дозу вакцини проти COVID-19 можуть отримати лише люди з ослабленим імунітетом через важкі хвороби.

Скриншот повідомлення МОЗ у Facebook

Раніше повідомлялося, що в Україні нібито скоротили мінімальний термін для отримання бустерної вакцинації – третю дозу нібито рекомендується робити з 90-го по 270-й день після останнього щеплення. Однак, це не так.

У чому різниця між додатковою дозою та бустерною

Додаткове щеплення від коронавірусу роблять для того, щоб убезпечити тих людей, яких (через стан здоров'я) вакцини захищають менш ефективно. Наприклад, це стосується пацієнтів з онкологією, ВІЛ/СНІДом або імунодефіцитом. Тобто завдяки уколу вдається досягти такого рівня захисту організму, який здорові люди отримують завдяки двом дозам COVID-препарату.

Але не варто плутати її з бустерною дозою. Її рано чи пізно потрібно буде зробити всім українцям – щоб продовжити дію вакцини та посилити імунну відповідь організму, яка з часом знижується.